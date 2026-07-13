Eine frische Kaufempfehlung sorgt heute dafür, dass die Nio-Papiere Gas geben. Damit gehören sie zu den besten Werten im eher schwachen US-Handel. Nio dürfte mit der Einführung neuer Modelle vor einem Comeback stehen - deshalb sollten Anleger bei der Aktie zugreifen, meint Goldman Sachs.Das Wichtigste kurz und knapp• Goldman Sachs stuft Nio von "Neutral" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel auf 7 Dollar an.• Neue SUV-Modelle wie ES8 und ES9 sowie starke Marktanteile könnten das Wachstum deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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