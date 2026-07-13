Bei der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) trennen sich derzeit zwei Geschichten voneinander. Auf der einen Seite steht ein Geschäftsjahr 2025, das der Hersteller dezentraler Kraftwerke mit angezogener Handbremse beendete. Auf der anderen Seite steht ein Auftragseingang, der geradezu explodiert ist. Die Experten von SMC-Research, deren Studie über BankM veröffentlicht wurde, haben die Lage nun eingeordnet. Ihr Urteil lautet weiterhin Buy. Zugleich hoben sie das Kursziel leicht von 78 auf 80 Euro an. Bei einem Kurs von zuletzt 63,65 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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