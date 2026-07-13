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Gateway Real Estate AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2026



13.07.2026 / 20:48 CET/CEST

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Gateway Real Estate AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Berlin, 13. Juli 2026. Vorstand und Aufsichtsrat der Gateway Real Estate AG ("Gesellschaft" - WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7) haben in ihrer heutigen Sitzung die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 verabschiedet.

Für das laufende Jahr 2026 erwartet die Gesellschaft als Konzernergebnis ein EBIT adjusted von 20-30 Mio. € sowie ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 30-40 Mio. €.

*EBIT adjusted: Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen.

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