Stefania Ferrero, CMO von Comau, über Robotik für den KI-Rechenzentrums-Boom und die Billion dahinter. Wo verdient Automatisierung wirklich Geld, wenn KI einen Rechenzentrums-Ausbau von rund einer Billion Dollar antreibt? Stefania Ferrero, Chief Marketing & Solutions Portfolio Officer bei Comau, ordnet ein, warum Batteriespeicher, zaunlose Outdoor-Roboter und Applikationstechnik über die Gewinner entscheiden. Ihr Gegenpunkt zum Hype: Trotz Robotern, die Roboter bauen, bleibt der menschliche Faktor der eigentliche Unterschied. Für Entscheider konkret: Nachfragesignale von Steuerungstechnik über Inspektion bis Balance of Plant und wo Comau gerade skaliert. 00:00:00 Intro 00:00:22 Der Rat des Großvaters 00:02:42 Vom Autodesign zu Robotern, die Autos bauen 00:05:12 Automotive als Prüfstand für neue Branchen 00:08:29 Produktivitätsparadox und Konkurrenz aus China 00:13:04 Verliert Europa die Produktion an Asien? 00:15:15 Robotik-Hype vs. Realität: 5 Millionen Roboter 00:19:40 Humanoide Roboter und Physical AI 00:23:24 Roboter ohne Zäune: Outdoor-Robotik dank KI 00:25:20 "Humanufacturing", Exoskelette und die Comau-Akademie 00:32:52 Der Mittelstand: Einstieg in die Automatisierung 00:36:19 Daten, Europas Zögern, Chinas Tempo 00:38:59 Musks 10-Milliarden-Prognose und die Regulierungsfrage 00:44:23 Worauf sich Ferrero am meisten freut 00:47:05 Rechenzentren: die Billion-Dollar-Welle 00:48:16 Die Fähigkeitslücke der nächsten 18 Monate 00:50:17 Selbstlernende KI und Roboter, die Roboter bauen 00:52:38 Schlussbotschaft: der menschliche Faktor 00:55:19 Die gewagteste Prognose für die nächsten 20 Jahre *Gast:* Stefania Ferrero ist seit 2023 Chief Marketing & Solutions Portfolio Officer bei Comau, dem italienischen Spezialisten für Industrieautomation und Robotik. Die zertifizierte Ingenieurin mit Master in Management Engineering vom Polytechnikum Turin bringt knapp 20 Jahre Erfahrung in Strategie, Marketing und Business Development über mehrere Branchen mit. Vor ihrer Rückkehr zu Comau verantwortete sie als Head of Strategy and Strategic Marketing bei Baker Hughes die Langfristplanung der Sparte Industrial Energy Technology (Gas, Digital, Clean Technologies); frühere Stationen waren unter anderem Pininfarina und Comaus Powertrain-Einheit. Sie sitzt im Verwaltungsrat von Automha sowie im DEI-Komitee von Comau und spricht sechs Sprachen. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/stefania-ferrero-5a6a541/ Website: https://www.comau.com/en/ *deeptech INSIGHTS:* deeptech INSIGHTS ist eine Long-Form-Interviewserie für Menschen, die Frontier-Technologie und die Zukunft beruflich denken. Host Sascha Roehrer spricht mit Executives, Investoren, Forschern und Vordenkern, die die Zukunft gestalten. Produziert von der Börsenmedien AG, Deutschlands führendem Finanzmedienhaus (DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro, €uro am Sonntag). Youtube English: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGwe6Ab4ZdSc Youtube German: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvuwOqohiSw Spotify English: https://open.spotify.com/show/033ONjPa8CuRZwJ0wZyWPz?si=c6fe9d33623e4418 Spotify German: https://open.spotify.com/show/033ONlTEHwbLHanLrQ6SeC?si=738da62560ed4cd7 Gastvorschläge & Feedback: team@deeptech-report.de Hinweis: Die deutsche Fassung dieser Folge nutzt eine KI-Synchronisation. (Art. 50 EU AI Act, Verordnung (EU) 2024/1689). Diese Folge dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar.