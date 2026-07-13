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WKN: 852552 | ISIN: US1667641005 | Ticker-Symbol: CHV
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13.07.26 | 21:59
160,06 Euro
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Branche
Öl/Gas
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CHEVRON CORPORATION Chart 1 Jahr
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CHEVRON CORPORATION 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN EXPRESS COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN EXPRESS COMPANY310,50+1,11 %
CHEVRON CORPORATION160,06+3,59 %
CONMED CORPORATION37,200+12,05 %
DOW INC26,370+3,66 %
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION8,510+3,30 %
WARNER BROS DISCOVERY INC23,970+2,81 %
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