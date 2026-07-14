Die Transformation des schweren Güterverkehrs auf der Straße gleicht einem Kampf mit Windmühlen. Während die politischen Vorgaben die Automobilhersteller in ein immer engeres Korsett drängen, hinkt der Ausbau der physischen Infrastruktur bei Elektromobilität und Wasserstoff durch die EU-Mitgliedstaaten meilenweit hinterher. Auf europäischen Rastplätzen und Transitrouten zeigt sich das Dilemma: Ein emissionsfreier Lkw nutzt den Transportunternehmern wenig, wenn es im Alltag an Ladesäulen oder Wasserstoff-Tankstellen fehlt. Inmitten dieser Kluft zwischen regulatorischem Anspruch und industrieller Machbarkeit schlägt die Stunde der wendigen Technologieanbieter. Wir beleuchten pragmatische Lösungen und zeigen mögliche Chancen auf.
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