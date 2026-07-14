© Foto: John Angelillo - picture alliance / NewscomJPMorgan stuft American Express hoch und sieht trotz hoher Bewertung weiteres Potenzial. Vor allem wohlhabende Kunden gelten als entscheidender Vorteil.Die Investmentbank JPMorgan ist für die Aktie von American Express optimistischer geworden und hat das Papier von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel liegt bei 400 US-Dollar. Das liegt über dem durchschnittlichen Kursziel von 374,94 US-Dollar der Wall-Street-Analysten, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Analyst Richard Shane hält die im Branchenvergleich höhere Bewertung für gerechtfertigt. Er erklärte: "Zwar notiert American Express mit einem leichten Aufschlag gegenüber der Branche, doch sind wir der Ansicht, dass dieser …
Enthaltene Werte: US0258161092,XC0009677XXXDen vollständigen Artikel lesen
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