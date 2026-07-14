© Foto: Uwe Anspach/dpaDie Anteile von IONOS erwischten nach einer Kaufempfehlung der Bank of America einen starken Wochenauftakt. Fällt jetzt auch für die SAP-Aktie der Startschuss? SAP trotzt dem Sturm - und legt überraschend zu Zum Wochenauftakt standen die weltweiten Aktienmärkte einmal mehr unter Druck. Die erneute Eskalation politischer Spannungen im Nahen Osten mit stark steigenden Ölpreisen sowie der Crash von Speicherchip-Werten am asiatischen Aktienmarkt sorgten vom Start weg für Verkaufsdruck. Unter die Räder kamen erneut vor allem in den vergangenen Wochen und Monate gut gelaufene Werte, wie die Halbleiter- und Raumfahrtbranche. Auch der deutsche Leitindex DAX notierte zunächst tiefrot, konnte sich …
Enthaltene Werte: US68389X1054,DE0007164600,DE000A3E00M1Den vollständigen Artikel lesen
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