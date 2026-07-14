SMAG bringt mobile Mastsysteme für Streitkräfte an die Börse, doch die Anleger fliehen. Warum die Aktie fast 30 Prozent unter Ausgabepreis startet und vorerst nur auf die Watchlist gehört. SMAG Mobile Antenna Masts ist ein hoch spezialisierter Zulieferer für moderne Streitkräfte. Das Unternehmen aus Salzgitter entwickelt selbsttragende, nicht abgespannte mobile Mastsysteme. Sie tragen Antennen, Radarsysteme und weitere Nutzlasten für taktische Kommunikation, Luft- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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