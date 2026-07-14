© Foto: Christian Charisius - dpaEvotec hat die Jahresziele massiv gesenkt. Statt operativem Gewinn drohen bis zu 105 Millionen Euro Verlust - die Aktie stürzt brutal ab. Evotec schockt den Markt mit einer massiven Prognosesenkung. Der Wirkstoffentwickler rechnet für 2026 nur noch mit einem Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro. Bislang hatte das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen 700 bis 780 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Noch härter fällt die Korrektur beim operativen Ergebnis aus: Statt eines bereinigten EBITDA von 0 bis plus 40 Millionen Euro erwartet Evotec nun einen Verlust von minus 70 bis minus 105 Millionen Euro. Die Aktie war bereits nachbörslich auf Tradegate um rund 14 Prozent eingebrochen. Am …
Enthaltene Werte: DE0005664809,DE0009653XXX,DE0007203XXXDen vollständigen Artikel lesen
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