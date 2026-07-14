Nach den beiden US-Turnaround-Kandidaten Paychex und PayPal richten wir den Blick heute auf die wohl spannendste Baustelle im DAX: die deutsche Automobilindustrie. Volkswagen und BMW stehen sinnbildlich für eine Branche, deren Geschäftsmodell zunehmend infrage gestellt wird. Vieles davon ist berechtigt - doch aus unserer Sicht hat der Markt inzwischen deutlich überreagiert.
VW notiert mit rund 73 € nahe dem 10-Jahres-Tief, BMW mit rund 58 € nur knapp über dem 52-Wochen-Tief. Besonders bemerkenswert: Die Börse bewertet Volkswagen inzwischen niedriger als den Wert seiner Beteiligungen an Porsche und Traton. Das operative Kerngeschäft wird damit faktisch negativ bewertet - eine Konstellation, die historisch oft den Nährboden für kräftige Gegenbewegungen bildet.
Deshalb bauen wir unsere Positionen gezielt und schrittweise aus. Klare Stop-Loss-Marken sichern das Risiko, denn schon diese Woche könnten wichtige Impulse folgen. Bleiben Sie gut informiert und KLICKEN SIE HIER!
VW notiert mit rund 73 € nahe dem 10-Jahres-Tief, BMW mit rund 58 € nur knapp über dem 52-Wochen-Tief. Besonders bemerkenswert: Die Börse bewertet Volkswagen inzwischen niedriger als den Wert seiner Beteiligungen an Porsche und Traton. Das operative Kerngeschäft wird damit faktisch negativ bewertet - eine Konstellation, die historisch oft den Nährboden für kräftige Gegenbewegungen bildet.
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