Vancouver, B.C., 14. Juli 2026 / IRW- Press / First Hydrogen Corp. ("First Hydrogen" oder das "Unternehmen") (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Entwicklung von Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz für seine Plattform für unbemannte Bodenfahrzeuge ("UGV") vorantreibt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen, Unterstützung bei der Drohnenabwehr, autonome Navigation sowie missionsadaptive Feldeinsätze. Das UGV-Programm stellt eine strategische Erweiterung der bestehenden Aktivitäten von First Hydrogen im Bereich der Wasserstoffmobilität auf die Bereiche fortschrittliche Robotik, autonome Systeme sowie Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen dar.

Da sich die Bedrohungen durch Drohnen kontinuierlich von einzelnen Angriffen mit First-Person-View ("FPV") hin zu koordinierten und immer komplexeren Einsätzen mit mehreren Drohnen weiterentwickeln, prüfen Verteidigungs- und Sicherheitsorganisationen derzeit neue Schutzmaßnahmen, die über herkömmliche Luftsysteme hinausgehen. First Hydrogen ist der Ansicht, dass intelligente autonome Bodenplattformen in diesem sich entwickelnden Umfeld eine wichtige Rolle spielen können, indem sie Truppenschutz, Aufklärung, Logistik, den Einsatz von Sensoren sowie Anwendungen zur Abwehr unbemannter Flugsysteme ("UAS-Abwehr") unterstützen. Die Plattform soll die betriebliche Abdeckung erweitern, einen breiteren Sicherheitsumkreis unterstützen und Mitarbeitern die Überwachung mehrerer automatisierter Systeme ermöglichen und gleichzeitig die direkte Exposition gegenüber gefährlichen Umgebungen verringern.

Um die Entwicklung der Plattform zu unterstützen, führt First Hydrogen Gespräche mit einem erfahrenen Spezialisten für künstliche Intelligenz, der Erfahrung in autonomen Systemen, fortschrittlicher Informatik und verteidigungsbezogenen Technologieprogrammen besitzt. Mit diesem Fachwissen soll die Entwicklungsstrategie des Unternehmens für KI unterstützt und möglicherweise die autonome Entscheidungsfindung, das Situationsbewusstsein, die Sensorfusion, die Erkennung von Bedrohungen und die Effektivität von Missionen verbessert werden.

Die geplanten KI-Entwicklungsarbeiten sollen sich auf mehrere Schlüsselbereiche konzentrieren, darunter autonome Navigation, Objekterkennung, Sensorintegration, Missionsplanung, Bedienerassistenzsysteme sowie Unterstützung für künftige Anwendungen zur UAS-Abwehr. Diese Fähigkeiten sollen die Einsatzfähigkeit der Plattform in komplexen Umgebungen verbessern, die Entscheidungsfindung in Echtzeit unterstützen und Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Industrie und Infrastruktur anpassungsfähige Roboterlösungen für neue Bedrohungen bieten.

Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, autonome Navigation, Sensorintegration und Edge-Computing ermöglichen eine neue Generation von UGV, die für den Einsatz in dynamischen und anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt sind. Mobile autonome Plattformen könnten so konfiguriert werden, dass sie Sensoren, Kommunikationssysteme, Überwachungsausrüstung und Nutzlasten zur UAS-Abwehr direkt in Gebiete transportieren, in denen Bedrohungen auftreten, und so eine flexible und reaktionsschnelle Ebene der Verteidigungsunterstützung bieten.

Die UGV-Plattform von First Hydrogen wurde als robustes, modulares und einsatzfähiges autonomes Bodensystem konzipiert. Die zuvor angekündigte Plattform des Unternehmens verfügt über eine patentierte und zum Patent angemeldete Klappfahrwerksarchitektur, Gelenk-Bein-Rad-Baugruppen, im laufenden Betrieb austauschbare Einsatzmodule sowie amphibische Fähigkeiten. Diese Merkmale sollen den Betrieb in schwierigem Gelände, Küstengebieten, Häfen, Binnenwasserstraßen, Industriegebieten, Ferninfrastrukturen, Verteidigungseinrichtungen und andere Umgebungen, in denen konventionelle Fahrzeuge mit Einschränkungen der Mobilität oder der Bereitstellung konfrontiert sein können, sicherstellen.

Balraj Mann, Chairman und Chief Executive Officer von First Hydrogen, sagte: "Das Umfeld auf dem Schlachtfeld und im Sicherheitsbereich verändert sich rasant, und autonome Systeme gewinnen in den Bereichen Verteidigung, Infrastrukturschutz und Katastropheneinsatz zunehmend an Bedeutung. Durch den Aufbau von spezialisiertem Know-how im Bereich der künstlichen Intelligenz für unser UGV-Programm stärken wir das Potenzial der Plattform, Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen der nächsten Generation zu unterstützen, darunter autonome Navigation, Situationsbewusstsein und Maßnahmen zur Abwehr von Drohnen. Wir glauben, dass dies eine natürliche Erweiterung der Strategie von First Hydrogen an der Schnittstelle von sauberer Energie, autonomen Systemen, Mobilität und fortschrittlicher Robotik darstellt."

Laut Fortune Business Insights wird das Marktvolumen für Drohnen voraussichtlich von 91,9 Milliarden US$ im Jahr 2025 auf 210,3 Milliarden US$ im Jahr 2034 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,63 % im Prognosezeitraum entspricht. (https://www.fortunebusinessinsights.com/drone-market-116193).

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen ("FCEV") geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Nuclear Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

Im Namen des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

"Balraj Mann"

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

mailto:investors@firsthydrogen.com

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