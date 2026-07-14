Der Sommer meint es bislang gut mit uns. Wenn die Sonne strahlt, sehnen sich viele Menschen auch nach Schatten. Das Essener Start-up Solar Markise bietet dafür eine Lösung, die nicht nur vor der Sonne schützt, sondern gleichzeitig noch Solarstrom für den Eigenverbrauch produziert. Sein Produkt "SoarMarkise" bietet es dabei in zwei Varianten an - und zwar in den Größen "M" mit 1,35 Kilowatt und "L" mit 1,8 Kilowatt Leistung. Nach Angaben im Datenblatt unterscheiden sich die Abmaße und das Gewicht. Während die "SolarMarkise M" eine Breite von 3,51 Metern und eine Tiefe von 3,00 Metern aufweist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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