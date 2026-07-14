Der Hersteller von Motoren und Antriebssystemen hat einen Lauf. Im Mai präsentierte das Unternehmen starke Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Nun machte Deutz mit einer Übernahme von sich reden. Analysten und Marktakteure bewerten den geplanten Zukauf des Flensburger Rüstungsunternehmens FFG als strategisch eminent wichtigen Schachzug.Deutz will FFG kaufen Deutz will FFG die Flensburger Fahrzeugbau GmbH für rund 1,6 Mrd. Euro kaufen. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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