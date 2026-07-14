SFC Energy AG setzt ihren Wachstumskurs im nordamerikanischen Sicherheitsmarkt fort. Das Unternehmen hat von einem führenden Anbieter mobiler Sicherheits- und Fernüberwachungslösungen einen Folgeauftrag im Wert von rund 3,1 Mio. CAD erhalten. Geliefert werden erneut EFOY Pro 2800 Methanol-Brennstoffzellen inklusive Zubehör. Der Auftrag folgt nur wenige Monate nach dem ersten Großauftrag vom Dezember 2025 und soll vollständig im Geschäftsjahr 2026 umsatz- und ergebniswirksam werden. Folgeauftrag bestätigt erfolgreiche Markteinführung Der neue Auftrag ist ein wichtiger Beleg dafür, dass sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin