Im Juni 2026 blieben die durchschnittlichen Preise am Stromterminmarkt der EEX gegenüber dem Vormonat weitgehend stabil. Zwar stiegen die Preise für die Lieferjahre 2027 bis 2029 leicht an, bei den späteren Lieferjahren im betrachteten zehnjährigen Zeitraum waren jedoch kaum Veränderungen zu beobachten. Dadurch erhöhte sich das durchschnittliche Terminpreisniveau, das als Benchmark für die PPA-Bepreisung dient, insgesamt nur geringfügig. Die von uns für Juni 2026 berechneten generischen Preise für einen zehnjährigen Photovoltaik-PPA mit Vertragsbeginn im Frontmonat Juli 2026 liegen unter Berücksichtigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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