MHP Hotel setzt ihren Expansionskurs fort und sichert sich einen weiteren prestigeträchtigen Standort. Das Unternehmen hat einen langfristigen Pachtvertrag für ein neues Hotel der Autograph Collection von Marriott International in bester Düsseldorfer Innenstadtlage unterzeichnet. Bis 2029 entsteht im historischen Gebäudeensemble an der Kasernenstraße, unweit der Königsallee, ein Premiumhotel mit rund 180 Zimmern. Nach Angaben von MHP soll das Haus im stabilisierten Betrieb einen Jahresumsatz von mehr als 20 Mio. Euro erzielen. Historischer Standort erhält neue Nutzung Das Projekt entsteht im traditionsreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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