Dass sich mit Batteriespeichern gutes Geld verdienen lässt, ist längst kein Geheimnis mehr. Bis 2030 dürften rund 17 Gigawatt an neuen Batteriegroßspeichern ans Netz gehen. Angesichts des aktuellen Ausbaus von gerade mal knapp vier Gigawatt ist das ein ordentlicher Sprung. Die Entwicklung wird vom Markt getrieben. In der sogenannten Multi-Market-Optimierung ergeben sich Erlöse von 200. 000 Euro im Jahr pro Megawatt installierter Leistung bei einem Zwei-Stunden-System. Marktindizes zeigen jedoch auch starke monatliche Schwankungen. Im Januar waren es 110. 000, im April 200. 000 und vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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