Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) hat den aktuellen Stand der im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registrierten Photovoltaik-Anlagen für eine Halbjahresbilanz zusammengefasst. Demnach wurden im ersten Halbjahr 2026 in Deutschland neun Prozent mehr Leistung neu installiert als im Vorjahreszeitraum. Dies beruht nach Einschätzung des Verbands jedoch "vor allem auf Sondereffekten". Ab dem kommenden Jahr könnten geplante Kürzungen der Förderung und weitere Marktbarrieren den Ausbau deutlich bremsen. Im Segment der Photovoltaik-Anlagen auf Wohngebäuden habe der Zubau nach einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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