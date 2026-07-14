Dreijährige Vereinbarung mit jährlicher Mindestverpflichtung von 2,5 Mio. $ - URBANnext SA wird Algho AI-Plattform bei Einsätzen in Bereichen Smart City, Infrastruktur und städtische Dienstleistungen für Kunden aus öffentlichem und privatem Sektor nutzen und vermarkten

Australien, 14. Juli 2026 / IRW-Press / Vection Technologies Ltd. (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FWB: S1X) ("Vection" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von INTEGRATEDXR- und KI-gestützten Lösungen für die digitale Transformation, freut sich, die Unterzeichnung eines dreijährigen Rahmenabkommens mit URBANnext SA bekannt zu geben, einem in der Schweiz ansässigen Technologie- und Innovationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die digitale Transformation für Smart City, städtische Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen gerichtet ist. Im Rahmen der Vereinbarung wird URBANnext SA die Algho AI-Plattform von Vection und die zugehörigen Dienstleistungen in seinem gesamten Kundenstamm nutzen und vermarkten. Die Vereinbarung beinhaltet eine jährliche Mindestabnahmeverpflichtung von 2,5 Millionen $ und einen Mindest-Gesamtvertragswert von 7,5 Millionen $ über eine Laufzeit von zunächst drei Jahren.

WESENTLICHE HÖHEPUNKTE

- Mindest-Gesamtvertragswert von 7,5 Millionen $ über drei Jahre, mit einer jährlichen Mindestabnahmeverpflichtung von 2,5 Millionen $, was eine feste Umsatzuntergrenze für die Dauer der anfänglichen Laufzeit gewährleistet.

- URBANnext SA wird die Algho AI-Plattform und die damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen nutzen und vermarkten, einschließlich KI-Softwarelizenzen, professioneller Dienstleistungen, Systemintegration, Implementierung sowie laufender Wartung und Support.

- Einzelne Projekte und Einsätze werden durch separate Bestellungen und technisch-kommerzielle Angebote geregelt, die im Rahmen der Vereinbarung erteilt werden, wodurch eine strukturierte Pipeline von Algho-Einsätzen im gesamten Kundenportfolio von URBANnext SA entsteht.

- URBANnext SA ist in den Märkten für Smart City, öffentliche Infrastruktur und städtische Dienstleistungen tätig und arbeitet mit Behörden und Kunden aus dem privaten Sektor in ganz Europa zusammen. Seine Ausrichtung auf IoT-Integration, Datenanalyse und digitale Ökosysteme ist direkt auf Umgebungen mit mehreren Interessenvertretern und Systemen abgestimmt, für die Algho AI entwickelt wurde.

- Die Vereinbarung entwickelt die Strategie von Vection für den indirekten Absatzweg weiter und fügt einen qualifizierten europäischen Partner mit etablierten Beziehungen auf Märkten hinzu, die einen natürlichen Expansionspfad für Algho darstellen.

ÜBERBLICK

Diese Vereinbarung funktioniert anders als die zuvor abgeschlossenen Festaufträge. Anstelle eines einzelnen Projekts mit festem Umfang und Wert handelt es sich hierbei um ein Rahmenabkommen - eine dreijährige kommerzielle Vereinbarung, in deren Rahmen URBANnext SA Algho AI seinen Kunden in ganz Europa bereitstellen wird, wobei jede Nutzung durch eine eigene Bestellung im Rahmen dieser Vereinbarung geregelt wird. Die jährliche Mindestabnahmeverpflichtung von 2,5 Millionen $ stellt eine verbindliche Untergrenze dar. Alles, was darüber hinausgeht, hängt davon ab, wie viele Projekte URBANnext in welchem Umfang durchführt. Smart-City-Programme wachsen in der Regel im Laufe der Zeit da erste Einsätze ihren Nutzen unter Beweis stellen und die Kunden ihre Anforderungen erweitern. Diese Vereinbarung ist so strukturiert, dass sie mit diesem Prozess mitwächst.

URBANnext SA entwickelt und integriert digitale Plattformen für Städte und öffentliche Einrichtungen in ganz Europa, die das Stadtmanagement, die Nachhaltigkeit und die Bürgerdienste abdecken. Ihre Kunden sind Organisationen wie Gemeinden, Behörden und Infrastrukturbetreiber, die zunehmend KI nutzen, um komplexe Umgebungen mit vielen dynamischen Faktoren zu verwalten. Algho eignet sich hervorragend für dieses Umfeld - die Plattform wurde für die systemübergreifende Integration sowie für die Umgebungen mit mehreren Interessenvertretern mit hohem Transaktionsaufkommen konzipiert, wie sie bei Smart-City-Einsätzen entstehen. Für Vection ist die kommerzielle Logik klar.

URBANnext SA verfügt bereits über die Kundenbeziehungen und die Marktpräsenz in den europäischen Märkten für den öffentlichen Sektor und die Infrastruktur, die Vection über den eigenen Direktvertrieb noch nicht abdeckt. Diese Vereinbarung verschafft Algho über einen Partner, dem die Türen bereits offen stehen, Zugang zu diesen Kunden.

Managing Director und Executive Chairman Gianmarco Biagi sagte:

"Die jährliche Mindestabnahmeverpflichtung von 2,5 Millionen $ stellt eine verbindliche Untergrenze dar und keine prognostizierte Obergrenze. Alles, was über diese Untergrenze hinausgeht, wird durch den Umfang und das Tempo der Einsätze bestimmt, die URBANnext im Rahmen des Abkommens durchführt. Smart-City- und Infrastrukturprogramme sind von Natur aus mehrphasig - sie wachsen, wenn Pilotprojekte Ergebnisse zeigen und Kunden expandieren. Die Struktur dieser Vereinbarung wurde konzipiert, um an diesem Wachstum über einen Horizont von drei Jahren teilzuhaben. Wir verkaufen kein einzelnes Projekt. Wir legen das kommerzielle Fundament für ein laufendes Programm von Algho-Einsätzen im gesamten Kundenportfolio von URBANnext."

"Der Aufbau eines qualifizierten indirekten Absatzwegs war ein bewusster Teil unserer Kommerzialisierungsstrategie. URBANnext bringt bestehende Beziehungen in den europäischen Smart-City-Märkten für städtische Infrastruktur ein - Märkte, in denen die Anforderungen an die Integrationskomplexität, die Data Governance und die Koordination mehrerer Interessenvertreter genau jenen Bedingungen entsprechen, für die Algho entwickelt wurde. Die Aufnahme eines Partners mit diesem Profil in unseren Absatzweg erweitert die kommerzielle Reichweite von Vection auf Marktsegmente, die wir allein durch den Direktvertrieb nicht so effizient erschließen könnten. So sieht ein effektiver Vertriebspartner in der Praxis aus und diese Vereinbarung spiegelt die Art von Partnerschaften wider, die wir auch in Zukunft aufbauen wollen."

FREIGABE:

Diese ASX-Mitteilung ist vom Board of Directors von Vection Technologies Limited freigegeben.

ENDE

ANSPRECHPARTNER FÜR ANLEGER:

Cameron Petricevic, Independent Non-Executive Director (Australien)

Email: cameron.petricevic@vection-technologies.com

Lorenzo Biagi, Executive Director (Europe)

Email: lorenzo.biagi@vection-technologies.com

Gianmarco Biagi, Managing Director & Executive Chairman (Europe)

Email: gianmarco.biagi@vection-technologies.com

ÜBER VECTION TECHNOLOGIES:

Vection Technologies ist ein international tätiges Technologieunternehmen, das sich auf Extended Reality (XR) und künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Wir entwickeln integrierte digitale Ökosysteme, die XR, KI und 3D-Daten miteinander verbinden und verändern die Art und Weise, wie Unternehmen in der Mitarbeiterschulung, der Produktentwicklung, den betrieblichen Abläufen und im Kontakt mit den Kunden arbeiten. Das vollständig im Eigentum von Vection stehende Produktportfolio umfasst INTEGRATEDXR, die Algho-KI-Plattform sowie die phygitale Hardware-Produktreihe von Vection.

Vection Technologies notiert an der Australian Securities Exchange (ASX) unter dem Börsensymbol VR1, an den OTC-Märkten in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol VCTNY und an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland unter dem Börsensymbol S1X.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.vection-technologies.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen keine historischen Tatsachen dar, sondern basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen von Vection Technologies hinsichtlich der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, sowie auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "prognostizieren", "vorhersagen", "schätzen", "wahrscheinlich", "beabsichtigen", "sollten", "werden", "könnten", "können", "Ziel", "planen" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Vection Technologies liegen. Das Unternehmen warnt Aktionäre und potenzielle Investoren davor, sich vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die die Einschätzung von Vection Technologies ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung widerspiegeln.

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