Vor gut 40 Jahren war die Welt noch eine andere: Volkswagen hat 1984 in Schanghai das erste Gemeinschaftsunternehmen mit einem chinesischen Autobauer gegründet. Die Rollenverteilung dabei war damals eindeutig: Deutsche Ingenieure lieferten Technologie, Management und Kapital. China stellte Arbeitskräfte, Fabriken und einen riesigen Wachstumsmarkt bereit. Doch das ist Geschichte.Manager, Ökonomen und Politiker stellen im Jahr 2026, also eine gute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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