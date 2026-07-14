© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Anteile von SAP-Rivale Oracle sind am Montag auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr abgestürzt. Die Probleme lassen sich längst nicht mehr leugnen. Selbst Software-Titel profitieren von der Halbleiter-Misere nicht mehr In den vergangenen Wochen und Monaten wurden Soft- und Hardware-Aktien aus dem KI-Bereich oft im Tandem gehandelt: Gerieten Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte unter Druck, wurde in Microsoft, Oracle und SAP umgeschichtet. Erhielten Disruptionssorgen wieder Aufwind, floss Kapital zurück in Halbleiterwerte wie Micron, SanDisk und SK Hynix. Genau die standen nach dem Crash von SK Hynix an der Heimatbörse in Seoul zum Wochenauftakt unter Druck - Software-Titel …
Enthaltene Werte: US68389X1054,DE0007164600Den vollständigen Artikel lesen
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