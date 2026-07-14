Der US-Sportartikelhersteller Nike hat für das vierte Quartal 2026 Zahlen vorgelegt, die am Kapitalmarkt ein gemischtes Bild hinterlassen. Positiv fiel vor allem der Gewinn je Aktie aus: Mit 0,20 US-Dollar übertraf Nike die Markterwartung von 0,11 US-Dollar deutlich. Gleichzeitig zeigte die Umsatzentwicklung, dass der Konzern weiterhin mit erheblichen operativen Herausforderungen kämpft. Die Erlöse beliefen sich im Berichtsquartal auf 10,97 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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