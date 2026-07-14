London (www.fondscheck.de) - Vanguard gibt heute die Lancierung des Vanguard Global Short-Term Core Bond Fund bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds ist die jüngste Erweiterung des aktiv verwalteten Fixed Income Angebots von Vanguard und folgt auf die Lancierung des Vanguard Global Core Bond Fund sowie des Vanguard Global Strategic Bond Fund im Jahr 2025. Gemeinsam bieten diese Fonds Kernbausteine, welche die langjährig erfolgreichen aktiv verwalteten Anleihenfonds von Vanguard[1], den Vanguard Global Credit Bond Fund und den Vanguard Emerging Markets Bond Fund, sinnvoll ergänzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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