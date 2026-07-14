Die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic [HIER zuletzt berichtet] konsolidierte jüngst, nach einem steilen Anstieg im April/Mai im Bereich von 90 Euro. Zuletzt gab es eine Bärenfalle und zuvor eine Bullenfalle. Eine finale Richtungsentscheidung steht aus. Im Juni sah es zeitweise so aus, mit dem Sprung über 100 Euro als könnte die Siltronic-Aktie weiter nach oben wegziehen. Doch da war die Börse wohl zu optimistisch. Das Siltronic-Papier rutschte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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