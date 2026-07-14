Aus giftigen Rückständen sollen schon 2026 Goldbarren werden

Anzeige / Werbung
Während viele Anleger angesichts schwankender Märkte zögern, baut ein kanadisches Unternehmen mitten in Québec eine ungewöhnliche Produktionsstätte auf. Aus giftigen Rückständen einer stillgelegten Mine will das Unternehmen schon Ende 2026 Gold und Silber gewinnen, finanziert ohne neue Kapitalerhöhungen. CEO Gordon Robb erklärt im Interview, wie das Modell funktionieren soll und welche Pläne dahinterstecken.
Während viele Anleger angesichts schwankender Märkte zögern, baut ein kanadisches Unternehmen mitten in Québec eine ungewöhnliche Produktionsstätte auf. Aus giftigen Rückständen einer stillgelegten Mine will das Unternehmen schon Ende 2026 Gold und Silber gewinnen, finanziert ohne neue Kapitalerhöhungen. CEO Gordon Robb erklärt im Interview, wie das Modell funktionieren soll und welche Pläne dahinterstecken.
Angst an den Märkten
Der Goldpreis lag zeitweise bei rund 5.500 Dollar je Feinunze und bewegt sich nun um die 4.000 Dollar. Viele kleinere Minengesellschaften, sogenannte Junior-Miner, seien in den vergangenen Monaten deutlich abverkauft worden. Als Grund nennt Gordon Robb, CEO von ESGold, die Unsicherheit durch einen Kriegskonflikt und steigende Energiepreise, wodurch Anleger früher als sonst üblich aus dem Sektor ausgestiegen seien. Genau diese Apathie am Markt sieht er als Chance für langfristig orientierte Investoren, da viele Aktien aus seiner Sicht deutlich unter Wert gehandelt würden.
Wenn aus Giftschlamm Gold wird
ESGold verfolgt laut Unternehmensangaben ein untypisches Konzept für die Branche. Statt allein auf neue Bohrergebnisse zu setzen, will das Unternehmen zunächst sogenannte Tailings verarbeiten. Das sind Rückstände aus früherem Bergbau, die als giftiger Schlamm auf der Oberfläche des Montauban-Projekts in Québec lagern und laut Robb die gleichnamige Gemeinde seit Jahren belasten. Aus diesem Material sollen Gold, Silber und Glimmer, ein industriell genutztes Mineral, gewonnen werden. Der CEO nennt dies ein "nicht verwässerndes Modell", da die entstehenden Einnahmen laut Management die weitere Exploration finanzieren sollen, ohne dass ständig neue Aktien ausgegeben werden müssen. Das Projekt sei vollständig genehmigt und finanziert, der Produktionsstart werde für das Jahresende 2026 angestrebt.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)