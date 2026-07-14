Aus giftigen Rückständen sollen schon 2026 Goldbarren werden

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Während viele Anleger angesichts schwankender Märkte zögern, baut ein kanadisches Unternehmen mitten in Québec eine ungewöhnliche Produktionsstätte auf. Aus giftigen Rückständen einer stillgelegten Mine will das Unternehmen schon Ende 2026 Gold und Silber gewinnen, finanziert ohne neue Kapitalerhöhungen. CEO Gordon Robb erklärt im Interview, wie das Modell funktionieren soll und welche Pläne dahinterstecken.

Während viele Anleger angesichts schwankender Märkte zögern, baut ein kanadisches Unternehmen mitten in Québec eine ungewöhnliche Produktionsstätte auf. Aus giftigen Rückständen einer stillgelegten Mine will das Unternehmen schon Ende 2026 Gold und Silber gewinnen, finanziert ohne neue Kapitalerhöhungen. CEO Gordon Robb erklärt im Interview, wie das Modell funktionieren soll und welche Pläne dahinterstecken.

Angst an den Märkten

Der Goldpreis lag zeitweise bei rund 5.500 Dollar je Feinunze und bewegt sich nun um die 4.000 Dollar. Viele kleinere Minengesellschaften, sogenannte Junior-Miner, seien in den vergangenen Monaten deutlich abverkauft worden. Als Grund nennt Gordon Robb, CEO von ESGold, die Unsicherheit durch einen Kriegskonflikt und steigende Energiepreise, wodurch Anleger früher als sonst üblich aus dem Sektor ausgestiegen seien. Genau diese Apathie am Markt sieht er als Chance für langfristig orientierte Investoren, da viele Aktien aus seiner Sicht deutlich unter Wert gehandelt würden.

Wenn aus Giftschlamm Gold wird

ESGold verfolgt laut Unternehmensangaben ein untypisches Konzept für die Branche. Statt allein auf neue Bohrergebnisse zu setzen, will das Unternehmen zunächst sogenannte Tailings verarbeiten. Das sind Rückstände aus früherem Bergbau, die als giftiger Schlamm auf der Oberfläche des Montauban-Projekts in Québec lagern und laut Robb die gleichnamige Gemeinde seit Jahren belasten. Aus diesem Material sollen Gold, Silber und Glimmer, ein industriell genutztes Mineral, gewonnen werden. Der CEO nennt dies ein "nicht verwässerndes Modell", da die entstehenden Einnahmen laut Management die weitere Exploration finanzieren sollen, ohne dass ständig neue Aktien ausgegeben werden müssen. Das Projekt sei vollständig genehmigt und finanziert, der Produktionsstart werde für das Jahresende 2026 angestrebt.