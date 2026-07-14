Die Siemens-Energy-Aktie ist nach ihrem jüngsten Höhenflug deutlich zurückgefallen und gerät zusätzlich durch eine vorsichtige Barclays-Studie unter Druck. Während Barclays mit einem Kursziel von 130 Euro vor einem möglichen Höhepunkt im Gasturbinengeschäft warnt, sehen JPMorgan und Jefferies mit 235 beziehungsweise 215 Euro noch erhebliches Potenzial. Langfristig gelten vor allem der weltweite Netzausbau und der steigende Energiebedarf von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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