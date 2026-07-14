Das in der vergangenen Woche vom Bundestag verabschiedete und anschließend vom Bundesrat bestätigte Gebäudemodernisierungsgesetz soll von Bundespräsident Frank-Walter Steimeier nicht ausgefertigt werden und somit auch nicht in Kraft treten. Das fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) - allerdings nicht wegen ihrer inhaltlichen Kritik, an der sie nach wie vor festhält und derentwegen sie auch eine Verfassungsklage ankündigt. Das Veto des Bundespräsidenten aber fordert sie, weil das Gesetz ihrer Einschätzung nach nicht ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Dabei beruft sich die DUH auf ein Kurzgutachten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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