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|14:38
|AG für historische Wertpapiere: "Rekordergebnis" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202607.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|05.06.
|AG für historische Wertpapiere: "Rekordergebnis dank Sondereffekten", HV-Bericht von GSC-Research
|Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVAGHistorischeWertpapiere2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|21.04.
|AG für historische Wertpapiere - HV am 29.05.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 29. Mai 2026 in den Räumen der Gesellschaft, AG für historische Wertpapiere, Salzbergstr. 2, 38302 Wolfenbüttel OT Salzdahlum um 16:00 Uhr statt.Den...
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