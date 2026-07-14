Hochgradige Goldwerte: Sranan Gold: Erste Proben auf Lawatino in Suriname liefern bis zu 101,5 g/t Gold

Anzeige / Werbung

Sranan Gold meldet bis zu 101,5 g/t Gold auf dem Lawatino-Projekt in Suriname. Hochgradige Funde entlang der Central Guiana Shear Zone untermauern das Potenzial des frühen Goldprojekts

Sranan Gold Corp. (CSE: SRAN | OTCQB: SRANF | FSE & Tradegate: P84) hat aus der ersten Probencharge seines Lawatino-Projekts in Suriname hochgradige Goldwerte gemeldet. Die Ergebnisse des Phase-I-Erkundungsprogramms brachten zahlreiche Analysen von über 1 Gramm Gold pro Tonne (g/t) - darunter eine Probe aus einer mineralisierten Quarzader mit herausragenden 101,5 g/t Gold. Für ein Projekt in einem so frühen Stadium ist das ein bemerkenswerter Auftakt.

Zwei hochgradige Zonen entlang einer Scherzone

Die Proben mit mehr als 1 g/t Gold stammen aus zwei Bereichen historischen artisanalen Oberflächenbergbaus, die als 101 Zone und Bodoe Zone bezeichnet werden. Beide liegen rund 1,5 Kilometer voneinander entfernt in nordwest-südöstlicher Richtung und sind sub-parallel zur Central Guiana Shear Zone (CGSZ) angeordnet - der primären regionalen Struktur, die quer über die Lawatino-Konzession verläuft.

Diese Scherzone ist geologisch von besonderer Bedeutung: Dieselbe Struktur beeinflusst die Goldvererzung auf dem benachbarten Antino Gold Project von Founders Metals sowie auf dem Sela Creek Project von Miata Metals - zwei der derzeit aktivsten Goldexplorationsprojekte in Suriname. Beide Zonen von Sranan treten zudem in einem Bereich relativ geringer Kluftdichte auf, ein Muster, das mit bekannten Goldvorkommen andernorts in der Region übereinstimmt. Der etwa 1,5 Kilometer breite Bereich zwischen den beiden Zonen wurde bislang noch nicht beprobt - hier liegt unmittelbares Explorationspotenzial.

Die Highlights der ersten Probencharge

Das Aushängeschild der Meldung ist eine Quarzader mit massivem Pyrit in Saprolit aus der 101 Zone, die auf 101,5 g/t Gold kam. In derselben Zone lieferten weitere Proben 4,24 g/t (Echelon-Quarzadern in grobkörnigem Granit), 1,88 g/t, 1,58 g/t und 1,43 g/t Gold.

Auch die Bodoe Zone überzeugte auf breiter Front: Hier wurden 15,73 g/t, 7,25 g/t, 3,72 g/t, 2,70 g/t, 2,07 g/t und 1,34 g/t Gold gemessen - überwiegend aus Quarzader-Geröll (Float) mit Eisenoxid-Anreicherung sowie aus intensiv verwittertem Basalt mit Quarzadern.

Wichtig zur Einordnung: Es handelt sich um Stichproben (Grab Samples), die gezielt an leicht zugänglichen Aufschlüssen und historischen Abbaustellen genommen wurden. Solche selektiven Proben belegen die Präsenz hochgradiger Vererzung, sind aber naturgemäß nicht repräsentativ für durchschnittliche Gehalte einer Lagerstätte. Insgesamt waren die 11 Proben mit mehr als 1 g/t Gold Teil einer ersten Charge von 43 erhaltenen Analysen; vier weitere Proben lagen zwischen 0,17 und 0,24 g/t Gold.

CEO Oscar Louzada: Bagger soll das Ausmaß freilegen

CEO Oscar Louzada zeigte sich mit dem Start hochzufrieden: Weniger als einen Monat nach Mobilisierung des Geologenteams habe die erste Beprobung bereits zwei Vorkommen hochgradiger Goldvererzung identifiziert - ein Beleg für die Einschätzung, dass Lawatino das Potenzial für eine bedeutende Goldvererzung besitze. Die 101 Zone und die Bodoe Zone lägen 1,5 Kilometer entfernt entlang desselben NW-SE-Strukturtrends.

In den kommenden Wochen soll ein Bagger auf das Gelände gebracht werden, um nicht nur das Ausmaß der Vererzung an den beiden Zonen freizulegen, sondern auch regelmäßig verteilte Schürfgräben entlang des 1,5 Kilometer langen Trends zwischen beiden Zonen anzulegen. Louzada betonte, man habe erst begonnen, das 18.468 Hektar große Lawatino-Projekt zu untersuchen - angesichts des weitverbreiteten historischen Alluvialbergbaus auf dem Gelände sei man zuversichtlich, weitere hochprioritäre Goldvorkommen zu identifizieren.

Über Sranan Gold

Sranan Gold ist ein auf Suriname fokussiertes Explorationsunternehmen. Aktuell bohrt die Gesellschaft ihr 29.000 Hektar großes Tapanahony-Projekt in einem der ergiebigsten artisanalen Goldbergbaudistrikte Surinames. Zusätzlich hat Sranan kürzlich die Explorationsaktivitäten auf dem neu erworbenen, 18.468 Hektar großen Lawatino-Projekt aufgenommen, das im Südosten Surinames entlang der Central Guiana Shear Zone liegt.

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der Meldung wurden von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101 und unabhängig vom Unternehmen, geprüft und freigegeben.

Fazit: Mit Spitzenwerten von bis zu 101,5 g/t Gold aus zwei separaten, 1,5 Kilometer auseinanderliegenden Zonen liefert Sranan Gold einen aufsehenerregenden Start in die Exploration von Lawatino. Zwar handelt es sich zunächst um selektive Stichproben, doch die Lage entlang der produktiven Central Guiana Shear Zone - in unmittelbarer Nachbarschaft zu aktiven Projekten von Founders Metals und Miata Metals - verleiht der Story geologischen Rückenwind. Der geplante Baggereinsatz und die Gräben entlang des Trends dürften über die kommenden Wochen für den nächsten Nachrichtenschub sorgen.







Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: CA85238C1086