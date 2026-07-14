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WKN: A2LQ71 | ISIN: DE000A2LQ710 | Ticker-Symbol: IRPA
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14.07.26 | 08:16
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Dow Jones News
14.07.2026 14:51 Uhr
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PTA-Adhoc: lodgyslife ag: Dritte erfolgreiche Akquisition im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit First Camp

DJ PTA-Adhoc: lodgyslife ag: Dritte erfolgreiche Akquisition im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit First Camp

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

lodgyslife ag: Dritte erfolgreiche Akquisition im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit First Camp

Frankfurt am Main (pta000/14.07.2026/14:15 UTC+2)

Dritte erfolgreiche Akquisition im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit First Camp:

In Zusammenarbeit mit der lodgyslife AG übernimmt First Camp als Leuchtturmobjekt den Insel Camping Borkum in der Nordsee und setzt damit ihren Expansionskurs im deutschen Campingmarkt fort.

Frankfurt am Main, 14. Juli 2026 - Im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen der lodgyslife AG (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710) und der First Camp Gruppe kann die erfolgreiche Übernahme des Insel Camping Borkum bekannt gegeben werden. Mit diesem renommierten Campingplatz an der Nordseeküste wächst das First Camp Portfolio auf 92 Standorte, von denen 9 in Deutschland liegen.

Mit dem Insel Camping Borkum sichert sich die First Camp Gruppe ihren ersten Standort an der beliebten Nordseeküste. Die größte der Ostfriesischen Inseln begeistert mit rund 26 Kilometern Sandstrand, einer weitläufigen Dünenlandschaft und ihrer einzigartigen Lage am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Als anerkanntes Nordseeheilbad mit seinem reizarmen Hochseeklima zählt Borkum seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Ferieninseln Deutschlands und steht für naturnahe Erholung, Entschleunigung und nachhaltigen Tourismus.

Der saisonal geöffnete Campingplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum und zum Strand und bietet damit ideale Voraussetzungen für einen entspannten Inselurlaub. Er verfügt über rund 118 Tourenstellplätze, 71 komfortable Mietwohnwagen, 195 Dauer- und Saisonstellplätze sowie 21 Zeltplätze. Ergänzt wird das Angebot durch ein Restaurant und einen Insel-Markt, die von langjährigen Partnern betrieben werden. Eine moderne Infrastruktur sorgt für hohen Komfort. Exzellente Gästebewertungen sowie eine außergewöhnlich hohe Anzahl Stammgäste, unterstreichen die hohe Qualität und Attraktivität des Standorts.

Über lodgyslife AG:

Die lodgyslife AG akquiriert Campingplätze im DACH-Raum. Im touristischen Bereich für die First Camp Gruppe und ihre Marken Camping Lodge AG in der Schweiz sowie Azur Freizeit GmbH in Deutschland.

Im nicht-touristischen Bereich erwirbt die lodgyslife AG Campingplätze für die eigene Vitalodge Plattform, welche innovative Wohnformen realisiert. Wohnen auf dem

Campingplatz trägt der sich kontinuierlich verändernden sozioökonomischen Realität Rechnung.

Weitere Informationen auf https://www.lodgyslife.com

Pressekontakt:

lodgyslife AG

+41 79 776 43 00

info@lodgyslife.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      lodgyslife ag 
           Hausener Weg 29 
           60489 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Pascal Urscheler 
Tel.:         +41 76 349 58 28 
E-Mail:        pascalu@lodgyslife.com 
Website:       www.lodgyslife.com 
ISIN(s):       DE000A2LQ710 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784031300875 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2026 08:15 ET (12:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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