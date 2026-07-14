Die PepsiCo-Aktie steht für zuverlässige Dividenden. Seit mehr als 50 Jahren erhöht das Management mittlerweile mindestens einmal pro Jahr die Dividende. Wofür der Dividendenkönig jedoch nicht steht: Steigende Aktienkurse. Die Anteilsscheine haben seit Jahresanfang rund -2,6% an Wert eingebüßt. Zum Vergleich: Coca-Cola kommt auf ein Kursplus von +21,9 %. Ein Analyst bleibt der Meinung: Es besteht lediglich ein geringfügiges Potenzial. Solltest du ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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