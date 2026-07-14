Der Börsenstart des deutschen Herstellers mobiler Funkmasten am 13. Juli ist gründlich misslungen. Bereits der erste Kurs lag deutlich unter dem Ausgabepreis von 46 €. Am Dienstag erholt sich die SMAG-Aktie leicht und notiert aktuell bei knapp 30 €. Hier stellt sich die Frage: War der Kursrutsch übertrieben und wie geht es weiter? Börsenstart misslungen Der Ausgabepreis der Aktie lag bei 46 €. Bereits zum Handelsstart notierte das Papier jedoch nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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