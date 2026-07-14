14. Juli 2026 / IRW-Press / ACG Metals Limited ("ACG" oder das "Unternehmen") (LSE:ACG) freut sich, aktuelle Informationen zu seiner Geschäftstätigkeit für das erste Halbjahr 2026 ("H1/2026") bekannt zu geben.

Artem Volynets (Chairman und CEO) und Patrick Henze (CFO) werden am 21. Juli 2026 um 13.00 Uhr BST eine Live-Präsentation über Investor Meet Company abhalten. Investoren können über den folgenden Link teilnehmen: https://www.investormeetcompany.com/acg-metals-limited/register-investor

Zusammenfassung 1. Halbjahr 2026

- Die Sicherheitsleistung konnte im ersten Halbjahr 2026 verbessert werden, wobei sich die LTIF-Rate (Unfallhäufigkeit mit Arbeitsausfall) seit dem Beginn des Projekts trotz einer erhöhten Personalstärke und intensiver Bautätigkeiten in Zusammenhang mit dem Sulfiderweiterungsprojekt auf 2,9 pro Million Mannstunden verbesserte.

- Die Produktion im ersten Halbjahr 2026 von 18.487 oz AuÄq übertraf das ganzjährige Oxidproduktionsziel von 17.500 oz AuÄq, wobei die Produktion nach dem Abschluss des Oxidabbaus Ende 2025 vollständig von aufgehaldetem Erz stammte.

- Die erzielten Gold- und Silberpreise stiegen im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 deutlich um 64 % bzw. 142 % auf 4.838 USD/oz Gold und 78,2 USD/oz Silber an, was zu starken Umsätzen beitrug.

- Die nachhaltigen Gesamtkosten waren im ersten Halbjahr 2026 mit 1.609 USD/oz um 52 % höher als im ersten Halbjahr 2025, was in erster Linie auf höhere Royalties infolge gestiegener Rohstoffpreise sowie auf geringere Produktionsmengen gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 zurückzuführen ist. Es ist davon auszugehen, dass die gesamte Oxid- und Sulfidproduktion bis Jahresende weitere etwa 2.500 oz AuÄq beisteuern wird.

- Das Sulfiderweiterungsprojekt Gediktepe ging im ersten Halbjahr 2026 weiterhin planmäßig und innerhalb des Budgetrahmens voran und erreichte zum 30. Juni 2026 einen Fertigstellungsgrad von insgesamt 87,2 %, wobei die gesamte Ausrüstung zum Standort geliefert wurde und die erste Produktion für August 2026 erwartet wird. Mehrere ausstehende Arbeitspakete stehen kurz vor dem Abschluss und werden voraussichtlich in Kürze zu einer deutlichen Steigerung des gesamten Fertigstellungsgrads führen.

- Die Nettofinanzverschuldung belief sich zum 30. Juni 2026 auf 140 Millionen USD, gestützt durch einen Barbestand von 60 Millionen USD, einschließlich 28 Millionen USD an eingeschränkt verfügbaren Barmitteln. Der Großteil der Investitionsausgaben des Projekts ist inzwischen angefallen, einschließlich der Zahlung für nahezu alle wichtigen Prozessanlagen und Langläuferteile.

- Die Produktionsprognose für das Geschäftsjahr 2026 wird mit 20.000 bis 22.000 t CuÄq und nachhaltigen Gesamtkosten von 2,40 bis 2,60 USD/lb CuÄq bekräftigt, was sowohl die im zweiten Halbjahr 2026 erwartete Oxid- als auch die Sulfidproduktion einschließt.

Artem Volynets, Chairman und CEO von ACG, sagte:

"Das erste Halbjahr 2026 war ein starker Zeitraum für ACG, was die solide betriebliche Leistung widerspiegelt. Wir haben unser ganzjähriges Oxid-Goldproduktionsziel in den ersten sechs Monaten des Jahres übertroffen, was die Stärke unseres Betriebsteams und eine disziplinierte Umsetzung verdeutlicht.

Auch die Errichtung des Sulfiderweiterungsprojekts Gediktepe ging planmäßig und innerhalb des Budgetrahmens voran. Die erste Produktion von Kupfer- und Zinkkonzentrat wird für August 2026 erwartet."

Operative Zusammenfassung für das erste Halbjahr 2026

Der gesamte Oxidabbau war Ende 2025 abgeschlossen.

H1 2026 vs H1 2025 Au oz 14.714 -19% Produktion Ag oz 229.045 -39% AuÄq oz 18.487 -17% Au oz 14.683 -23% Verkauf Ag oz 216.185 -39% AuÄq oz 18.231 -21% Au $/oz 4.838 64% Erzielter Preis Ag $/oz 78,2 142% C1-Cash-Kosten (produziert) $/oz 622 70% Kosten AISC (verkauft) $/oz 1.609 52%

Sicherheit und Nachhaltigkeit

- Im ersten Halbjahr 2026 wurden etwa 1,41 Millionen Mannstunden geleistet.

- Die Sicherheitsleistung konnte im ersten Halbjahr 2026 verbessert werden, wobei sich die Unfallhäufigkeit seit dem Beginn des Projekts trotz einer erhöhten Personalstärke und intensiver Bautätigkeiten in Zusammenhang mit dem Sulfiderweiterungsprojekt auf 2,9 pro Million Mannstunden verbesserte.

Oxidbetrieb

- Die Produktion im ersten Halbjahr 2026 von 18.487 oz AuÄq übertraf das ganzjährige Oxidproduktionsziel von 17.500 oz AuÄq, wobei die Produktion nach dem Abschluss des Oxidabbaus Ende 2025 vollständig von aufgehaldetem Erz stammte.

- Die Gesamtproduktion von 18.487 oz AuÄq im ersten Halbjahr 2026 stellte wie erwartet einen Rückgang um 17 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 dar und entspricht dem Abbauplan während des Übergangs von Oxid- zu Sulfiderz.

- Die Goldäquivalentverkäufe beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf 18.231 oz AuÄq, was einem Rückgang von 21 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 entspricht und die Auswirkungen der geringeren Produktionsmengen während der Übergangsphase 2026 widerspiegelt.

- Die erzielten Gold- und Silberpreise stiegen im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 deutlich um 64 % bzw. 142 % auf 4.838 USD/oz Gold und 78,2 USD/oz Silber an, was zu starken Umsätzen beitrug.

- Es ist davon auszugehen, dass die restliche Produktion und die Wiederlaugungsaktivitäten bis Jahresende weitere etwa 2.500 oz AuÄq beisteuern werden.

- Die letzte Phase der Haufenlaugungsfläche wird zurzeit ausgekleidet, wodurch zusätzliche Laugungskapazitäten geschaffen werden und das Unternehmen in die Lage versetzt wird, Möglichkeiten zur Verarbeitung von Erz von Dritten zu prüfen.

- Die C1-Cash-Kosten stiegen im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 70 % auf 622 USD/oz Gold, was einen Rückgang des Produktionsvolumens gegenüber dem Vorzeitraum widerspiegelt.

- Die nachhaltigen Gesamtkosten stiegen gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 ebenfalls aufgrund der geringeren Produktion um 52 % auf 1.609 USD/oz AuÄq, was jedoch durch höhere realisierte Silberpreise ausgeglichen wurde, die das AuÄq-Produktionsvolumen erhöhten.

Patentiertes, eigenes Gewinnungsverfahren

- Ein vom Unternehmen entwickelter eigener technischer Ansatz, für den in der Türkei Patentschutz erteilt wurde und der in 35 weiteren Ländern anhängig ist, führte zwischen April 2025 und Juni 2026 unter kommerziellen Betriebsbedingungen zu nachhaltigen und reproduzierbaren Verbesserungen der Leistung des Haufenlaugungsverfahrens.

- Die kommerzielle Goldgewinnungsrate stieg von zuvor etwa 75 % auf etwa 85 %, während der Cyanidverbrauch um etwa 45 % zurückging. Zusammen mit einer schnelleren Laugungskinetik trugen diese Verbesserungen zu einem stärkeren Cashflow und einer verbesserten Betriebsleistung beim Oxiderz bei.

Starke Dynamik bei Sulfiderweiterungsarbeiten hält an

- Das Sulfiderweiterungsprojekt Gediktepe ging im ersten Halbjahr 2026 weiterhin planmäßig und innerhalb des Budgetrahmens voran und erreichte am 30. Juni 2026 einen Fertigstellungsgrad von insgesamt 87,2 %.

- Alle wesentlichen Ausrüstungen wurden zum Standort geliefert, wobei die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen wurden und die mechanischen Installationen, Verrohrungen sowie die Elektro- und Stahlmontagearbeiten im Berichtszeitraum erhebliche Fortschritte verzeichneten.

- Der Schwerpunkt der Bergbauaktivitäten lag vor der Inbetriebnahme weiterhin auf der Abtragung von Sulfidabraum und der Erzfreilegung, wobei im ersten Halbjahr 2026 10 Millionen t Abraum abgetragen und 133.000 t Sulfiderz umgeschlagen wurden.

- Die erste Produktion von Kupfer- und Zinkkonzentrat wird für August 2026 erwartet.

- Das Unternehmen wird nach dem Beginn der Kupferproduktion im zweiten Halbjahr 2026 auf Kupferäquivalente als primäre Kennzahl für die Produktionsberichterstattung umstellen.

Projekt für angereichertes Erz im Gange

- Das Projekt für angereichertes Erz ging im ersten Halbjahr 2026 weiter gut voran, wobei die Anlagenplanung und die technischen Planungsarbeiten die Endphase erreichten.

- Die Beschaffungsaktivitäten verzeichneten im Berichtszeitraum erhebliche Fortschritte, einschließlich des Erwerbs der SAG-Mühle, der Kugelmühle, des Backenbrechers und des Kegelbrechers, während die Beschaffung weiterer Ausrüstung im Gange ist.

- Im zweiten Quartal 2026 wurde im Rahmen der Bauvorbereitungen mit den Erdarbeiten und geotechnischen Bohrungen begonnen.

- Die Aktivitäten in den Bereichen Technik, Beschaffung, Genehmigungsverfahren und EPC-Ausschreibungsverfahren liegen weiterhin im Plan.

Kapitalstruktur

- Die Nettofinanzverschuldung belief sich zum 30. Juni 2026 auf 140 Millionen USD, gestützt durch einen Barbestand von 60 Millionen USD, einschließlich 28 Millionen USD an eingeschränkt verfügbaren Barmitteln. Der Großteil der Investitionsausgaben des Projekts ist inzwischen angefallen, einschließlich der Zahlung für nahezu alle wichtigen Prozessanlagen und Langläuferteile.

Die Nettofinanzverschuldung wird anhand der langfristigen Finanzverbindlichkeiten zu ihrem vertraglichen Wert berechnet, einschließlich der nordischen Anleihe in Höhe von 200 Millionen USD, abzüglich der in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel (einschließlich Bankguthaben und Treuhandkonten), und schließt IFRS-Timing-Effekte sowie andere nicht schuldenbezogene Posten aus.

Insiderinformationen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden vom Unternehmen als Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 angesehen (da diese durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des britischen innerstaatlichen Rechts ist). Mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung über einen Informationsdienst für regulatorische Informationen gelten diese Informationen nun als öffentlich zugänglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie "glauben", "Ziele", "erwarten", "anstreben", "antizipieren", "prognostizieren", "würden", "könnten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "werden" oder deren Verneinungen, Abwandlungen oder vergleichbare Ausdrücke, einschließlich Verweise auf Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien der Gruppe sowie des Umfelds, in dem sie tätig ist und in Zukunft tätig sein wird. Alle nachfolgenden mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder Personen, die in dessen Namen handeln, zugeschrieben werden, unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem oben genannten Warnhinweis. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Sofern nicht durch geltendes Recht, aufsichtsrechtliche Anforderungen, die britischen Börsenvorschriften (UK Listing Rules) sowie die Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Guidance and Transparency Rules) vorgeschrieben, beabsichtigen weder das Unternehmen noch andere Parteien, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, sich zu einem globalen, margenstarken, auf Kupfer fokussierten Produzenten mit sicheren, effizienten und nachhaltigen Betriebsabläufen zu entwickeln.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2025 insgesamt 39,2 Tsd. Unzen AuÄq.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

LON: ACG | OTCQX: ACGAF | LON:ACGW | Xetra: ACG | Bond ISIN: NO0013414XXX

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

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