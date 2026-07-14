Das vollständig finanzierte Phase-1-Programm wird strukturelle Goldziele mit hoher Priorität untersuchen. Die Ziele wurden durch moderne 3D-geologische Modellierung und die Neuinterpretation eines historischen kalifornischen Goldsystems ermittelt.

Vancouver, British Columbia / 14. Juli 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU) (OTCQB: FNAUF) (FWB: F8NA) ("Four Nines" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag über Bohrdienstleistungen mit LSG Drilling LLC, einem in Kalifornien lizenzierten Auftragnehmer, unterzeichnet hat. Damit beginnt die operative Umsetzung des vollständig finanzierten ersten Bohrprogramms des Unternehmens auf dem Goldprojekt Hayden Hill im Lassen County, Kalifornien. Die Mobilisierung soll unverzüglich beginnen, wobei der Beginn der Bohrarbeiten für den 17. Juli 2026 oder um diesen Zeitpunkt herum vorgesehen ist.

Dieses Phase-1-Programm umfasst Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 5.000 Fuß von 10 vollständig genehmigten Bohrstandorten aus und zielt auf hochgradige Goldmineralisierungen ab, die durch fortschrittliche 3D-Modellierung und strukturelle Neuinterpretation historischer Daten identifiziert wurden. In der Investorenpräsentation des Unternehmens vom Juli 2026 wurde erläutert, dass sich frühere Betreiber auf flach liegende, disseminierte Mineralisierungen konzentriert hatten, wodurch tiefere, strukturell kontrollierte hochgradige Zonen unerkundet blieben.

Kommentar des Managements

"Wir haben Jahre damit verbracht, die Daten zusammenzustellen, unser geologisches Modell zu verfeinern und eine disziplinierte Explorationsstrategie zu entwickeln", sagte Charles Ross, President und CEO von Four Nines Gold. "Nachdem unser Bohrunternehmer nun beauftragt ist und ein vollständig finanziertes Programm vorliegt, ist es an der Zeit, diese These auf die Probe zu stellen. Wir glauben, dass dies den Beginn eines spannenden neuen Kapitels in der Geschichte von Hayden Hill markiert."

Warum dies für Aktionäre von Bedeutung ist

Der Abschluss des Bohrvertrags markiert den Übergang von der Planung zur Umsetzung auf Hayden Hill. Ein vollständig finanziertes Phase-1-Bohrprogramm soll nun beginnen, und Four Nines bereitet sich darauf vor, das moderne geologische Modell, das der Explorationsstrategie des Unternehmens zugrunde liegt, systematisch zu testen. Dank einer soliden Finanzlage behält das Management zudem die Flexibilität, das Programm über die ursprünglich geplanten 5.000 Fuß hinaus auszuweiten, sollten die Bohrergebnisse und geologischen Daten weitere Nachbohrungen rechtfertigen. Für das Management markiert dies den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für Hayden Hill, zumal das Unternehmen die erste moderne Bohrkampagne auf dem Projekt seit fast drei Jahrzehnten durchführt.

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG, und Vice President of Exploration, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

FOUR NINES GOLD INC.

Charles Ross

President

1600 - 409 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1T2

Tel: 604.977.1999

Über Four Nines Gold Inc.

Four Nines Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das in ehemaligen produzierenden Bergbauprojekten verborgene hochgradige Potenzial freizulegen. Aus dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Hayden Hill in Nordkalifornien, wurden bereits 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber gefördert. Allerdings haben hier seit knapp drei Jahrzehnten keine Bohrungen mehr stattgefunden. Mit Hilfe eines modernen 3D-Geomodells hat Four Nines mehrere noch nicht erkundete, hochgradige Feeder-Zonen unterhalb und neben den historischen Abbaustätten ermittelt. Diese Zielzonen wurden von früheren Betreibern wegen der relativ flach angesetzten Bohrungen und veralteten geologischen Interpretationen übersehen.

Four Nines verfügt über alle finanziellen Mittel, die für das erste Bohrprogramm benötigt werden. Mit Stand Juni 2026 waren zehn Bohrplätze genehmigt und die Arbeiten im Feld sind bereits angelaufen. Unter der Leitung eines Expertenteams mit nachweislichen Erfolgen bei der Entdeckung von Lagerstätten und umfangreichen Erfahrungen mit epithermalen Goldsystemen bereitet sich das Unternehmen auf eine schlagkräftige Bohrkampagne vor, um tieferliegende Strukturkorridore zu untersuchen und das Projekt zu erweitern. Four Nines wird auch in Zukunft weitere Projektchancen in stabilen Jurisdiktionen sondieren und setzt sich für eine verantwortungsvolle Exploration, eine transparente Kommunikation und einen langfristigen Wertzuwachs, der den Aktionären zugutekommt, ein.

Four Nines hat sich das Recht auf die Übernahme sämtlicher Anteile (100 %) am Goldprojekt Hayden Hill von einer Tochtergesellschaft der Kinross Gold U.S.A., Inc. gesichert. Das Goldprojekt Hayden Hill ist ein ehemaliger Goldbergbaubetrieb, der von der Firma Amax Gold Inc. exploriert wurde (mit Bohrungen über 99.862 Meter in 742 Löchern). Seit der Stilllegung der Mine im Jahr 1997 hat keine systematische Exploration mehr stattgefunden. Amax Gold Inc. wurde im Jahr 1998 von Kinross übernommen. Das Goldprojekt Hayden Hill befindet sich auf privatem Gelände. Die Behörde von Lassen County hat bereits die Bohrgenehmigungen für das erste Explorationsprogramm erteilt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "eintreten könnten", "eintreten würden" oder "eintreten sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen und die diesbezüglich getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich der geplanten geophysikalischen Untersuchung, des geplanten Bohrprogramms sowie der Erwartung, dass die geplante Untersuchung die Bohrziele positiv verfeinern und priorisieren wird und dass diese Explorationsaktivitäten neue mineralisierte Bereiche sowie weitere Ziele mit hoher Priorität abgrenzen und identifizieren werden. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration im Allgemeinen, Branchenrisiken, Risiken, dass erwartete Ergebnisse möglicherweise nicht wie beabsichtigt eintreten, sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Wirtschaft, schwankenden Goldpreisen, den Kapitalmärkten und Bergbauaktien im Besonderen, die selbst durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen möglicherweise nicht ausgeschlossen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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