Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Interesse am ETF-Markt bleibt hoch, so die Deutsche Börse AG.Frank Mohr von der Société Générale berichte von guten Umsätzen und einem leichten Kaufüberhang. Das Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen liege bei 58 zu 42%. Den Ausschlag würden vor allem starke Investments in global anlegende Aktienprodukte geben. Weiterhin gefragt seien demnach der iShares Core MSCI World (ISIN IE00B4L5YXXX) und der Vanguard FTSE All-World (ISIN IE00BK5BQXXX). Beide Indexfonds würden seit Längerem zu den umsatzstärksten Produkten im ETF-Handel zählen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de