© Foto: adobe.stock.comDer Ölmarkt kommt nicht zur Ruhe. Immer neue Nachrichten aus dem Nahen Osten treiben Brent-Öl und WTI-Öl an. Die Angst vor einer totalen Eskalation bestimmt das Handelsgeschehen. Geraten die Ölpreise außer Kontrolle?Aktuelle Ölpreisentwicklung - Geopolitik als Brandbeschleuniger Die aktuelle Entwicklung der Ölpreise steht ganz im Zeichen der jüngsten geopolitischen Gemengelage. Die brüchige Waffenruhe und nicht zuletzt die reichlich unübersichtliche Situation in der Straße von Hormus verunsichern die Akteure am Ölmarkt massiv. Sowohl die USA als auch der Iran machten ihre Machtansprüche geltend - beide wollen die Kontrolle über die wichtigste Route des Ölhandels erlangen. Eine weitere …
Enthaltene Werte: GB0007980591,US1667641005,GB00BP6MXD84,US30231G1XXX,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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