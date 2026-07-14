Datum der Anmeldung:
09.07.2026
Aktenzeichen:
B13-59/26
Unternehmen:
TCG2602 Co., Ltd., Tokoyo (JPN); Anteils- und Kontrollerwerb über Aratas Corporation, Kyoto (JPN)
Produktmärkte:
Entwicklung Herstellung und Vertrieb von elektronischen Bauteilen und Modulen
09.07.2026
Aktenzeichen:
B13-59/26
Unternehmen:
TCG2602 Co., Ltd., Tokoyo (JPN); Anteils- und Kontrollerwerb über Aratas Corporation, Kyoto (JPN)
Produktmärkte:
Entwicklung Herstellung und Vertrieb von elektronischen Bauteilen und Modulen
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