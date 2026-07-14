Datum der Anmeldung:
09.07.2026
Aktenzeichen:
B11-73/26
Unternehmen:
Strategic Fiber Networks GmbH, Schwäbisch Gmünd; Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleinige Kontrolle über die Nothern Fiber Holding GmbH, Lüneburg
Produktmärkte:
Glasfaserausbau
09.07.2026
Aktenzeichen:
B11-73/26
Unternehmen:
Strategic Fiber Networks GmbH, Schwäbisch Gmünd; Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleinige Kontrolle über die Nothern Fiber Holding GmbH, Lüneburg
Produktmärkte:
Glasfaserausbau
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