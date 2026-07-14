Datum der Anmeldung:
08.07.2026
Aktenzeichen:
B1-106/26
Unternehmen:
Greenovis GmbH, Langenfeld/Erwerb aller Anteile an der Kittel und Kruska GmbH & Co. Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau KG, Berlin
Produktmärkte:
Garten- Landschafts- und Sportplatzbau
08.07.2026
Aktenzeichen:
B1-106/26
Unternehmen:
Greenovis GmbH, Langenfeld/Erwerb aller Anteile an der Kittel und Kruska GmbH & Co. Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau KG, Berlin
Produktmärkte:
Garten- Landschafts- und Sportplatzbau
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