Datum der Anmeldung:
08.07.2026
Aktenzeichen:
B1-105/26
Unternehmen:
Ufenau Capital Partners AG, Pfäffikon (Schweiz)/ Erwerb sämtlicher Anteile und alleiniger Kontrolle an Gesellschaften der PKF IVT-Gruppe, München
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen, Steuerberatung und Compliance-Dienstleistungen, Wirtschafts- und Buchhaltungsdienstleistungen für KMU, corporate finance advisory services
08.07.2026
Aktenzeichen:
B1-105/26
Unternehmen:
Ufenau Capital Partners AG, Pfäffikon (Schweiz)/ Erwerb sämtlicher Anteile und alleiniger Kontrolle an Gesellschaften der PKF IVT-Gruppe, München
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen, Steuerberatung und Compliance-Dienstleistungen, Wirtschafts- und Buchhaltungsdienstleistungen für KMU, corporate finance advisory services
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