Datum der Anmeldung:
07.07.2026
Aktenzeichen:
B5-72/26
Unternehmen:
VTC / Silbitz Energy / Silbitz Group (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Herstellung von Gusseisenprodukten und Stahlgussprodukten für Antriebe Turbinen Motoren Werkzeuge Maschinen und Baumaschinen
07.07.2026
Aktenzeichen:
B5-72/26
Unternehmen:
VTC / Silbitz Energy / Silbitz Group (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Herstellung von Gusseisenprodukten und Stahlgussprodukten für Antriebe Turbinen Motoren Werkzeuge Maschinen und Baumaschinen
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