© Foto: Mark Large - picture alliance / Solo Syndication/Daily MailGE Aerospace liefert die Triebwerke für 23 neue Militärhubschrauber des Vereinigten Königreichs. Der Auftrag umfasst auch Wartung und langfristige Services.GE Aerospace hat einen wichtigen Auftrag im Vereinigten Königreich gewonnen. Der Luftfahrtkonzern liefert die CT7-2E1-Triebwerke für 23 AW149-Hubschrauber von Leonardo, die im Rahmen des Programms "New Medium Helicopter" an das britische Verteidigungsministerium gehen. Das teilte das Unternehmen mit. Zum Vertrag gehören außerdem Ersatztriebwerke, Ersatzteile sowie langfristige Wartungs- und Unterstützungsleistungen. Langfristige Zusammenarbeit Mit dem Auftrag baut GE Aerospace seine Zusammenarbeit mit Leonardo und den britischen …
Enthaltene Werte: IT0003856405,DE000A0D9PT0,US3696043013Den vollständigen Artikel lesen
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