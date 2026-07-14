Der heutige Auftakt der US-Berichtssaison offenbart ein Finanzsystem, in dem das große Geld im Investmentbanking wieder sprudelt, während die Last der Zinsen gefährlich werden könnte. Die Megabanken haben soeben ihre Q2-Zahlen offengelegt - ein Stresstest für das gesamte Marktvertrauen. Das Ergebnis: durchweg deutliche Gewinnüberraschungen. Und doch mischt sich in den Jubel eine unbequeme Warnung. JPMorgan: Rekordjagd Mit 58 Milliarden US$ Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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