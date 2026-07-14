Günter Kerbler ist nach Klaus Ortner bei der Porr AG und Dörflinger/Androsch bei der AT&S AG der nächste Großinvestor, der einen Teil seines Aktienbesitzes versilbert, diesmal bei der Wiener Privatbank SE. 415.747 Aktien im Wert von 10,50 Euro je Aktie (das sind insgesamt 4,4 Millionen Euro) wechselten den Besitzer. Zugegriffen hat der bulgarische Alternative Investment Fund "Alpha Fund", der jetzt mit einem Schlag inklusiver bereits gehaltener Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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