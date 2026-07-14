The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2026
ISIN Name
AU000000MCE6 MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE.
NL0010556684 EXPRO GRP.HOLD.NV EO -,01
XS2194483XXX EVERSHOLT FD 20/40 MTN
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2026
ISIN Name
AU000000MCE6 MATRIX COMPOSIT.+ENGINEE.
NL0010556684 EXPRO GRP.HOLD.NV EO -,01
XS2194483XXX EVERSHOLT FD 20/40 MTN
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