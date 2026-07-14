Sowmyanarayan Sampath wird zum CEO ernannt, um die nächste Phase des Wachstums des Unternehmens im Bereich KI und im Unternehmenssegment voranzutreiben; Steve Smith bleibt nach seinem Ausscheiden im Vorstand

Zayo ("das Unternehmen"), der führende Anbieter digitaler Infrastrukturnetzwerke, gab heute einen geplanten Wechsel an der Unternehmensspitze bekannt und ernannte den ehemaligen Verizon-Manager Sowmyanarayan Sampath mit Wirkung zum 1. September 2026 zum Chief Executive Officer (CEO). Sampath wird die Nachfolge von Steve Smith antreten, der nach einer von tiefgreifenden Veränderungen geprägten Amtszeit, in der er Zayo als grundlegendes Rückgrat der KI-Wirtschaft etablierte, als CEO in den Ruhestand treten wird. Smith wird weiterhin als Mitglied des Vorstands von Zayo tätig sein.

Unter der Führung von Steve Smith hat sich Zayo von einem durch Übernahmen aufgebauten Netzbetreiber zum größten unabhängigen Anbieter digitaler Infrastruktur und zu einem Kraftzentrum der Konnektivität entwickelt, das KI-Unternehmen und andere Unternehmen in den gesamten USA bedient. Die Ernennung von Sampath sichert die langfristige Führung und stärkt die marktführende Position von Zayo.

Sampath bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich groß angelegter digitaler Infrastruktur mit. Zuletzt war er als CEO von Verizon Consumer tätig, nachdem er zuvor Verizon Business sowie den globalen Telekommunikationsbereich von BCG für Netzbetreiber weltweit geleitet hatte. Dank seiner umfassenden Erfahrung in der Führung von milliardenschweren Unternehmens- und Großhandelsgeschäften durch Transformationsprozesse und rasante technologische Veränderungen ist er bestens geeignet, die geschäftliche Umsetzung bei Zayo zu beschleunigen, das Unternehmen an die Anforderungen des KI-getriebenen Wachstums anzupassen und die steigende Nachfrage nach hochkapazitiver Konnektivität zu bedienen.

"Im Namen des Vorstands möchte ich Steve für seine Führungsrolle und den wichtigen Beitrag danken, den er zur Stärkung der Marktposition von Zayo geleistet hat", sagte Kevin Turner, Vorsitzender des Vorstands von Zayo. "Steve hat die Strategie von Zayo geschärft und das Unternehmen für seine nächste Wachstumsphase positioniert. Dieser geplante Wechsel spiegelt die Stärke unseres Geschäfts, die Tiefe unseres Führungsteams und das Vertrauen des Vorstands in den vor uns liegenden Weg wider. Sampaths Erfolgsbilanz beim Ausbau komplexer Netzwerke und bei der Steigerung des Unternehmensumsatzes macht ihn zur richtigen Führungskraft, um das Potenzial der marktführenden Ressourcen von Zayo voll auszuschöpfen."

"Ich habe großen Respekt vor dem, was Steve und das gesamte Zayo-Team aufgebaut haben, einschließlich der außergewöhnlichen physischen Präsenz genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die Weltwirtschaft kompromisslose Bandbreite benötigt", sagte Sampath. "Da KI-Workloads, verteilte Anwendungen, dichte GPU-Cluster und Hyperscale-Umgebungen den Bedarf an Kapazitäten verlagern und große Unternehmen immer komplexere Konnektivitätsanforderungen bewältigen müssen, ist das Netzwerk der entscheidende Engpass und Zayo ist darauf ausgelegt, dieses Problem zu lösen. Wir verbinden bereits mehr Rechenzentren in den USA als jeder andere Anbieter, und das wird immer wichtiger, da KI-Unternehmen und große Konzerne nach der Skalierbarkeit, Reichweite und Leistung suchen, die eine KI-gesteuerte Infrastruktur erfordert. Ich freue mich darauf, mit diesem Team zusammenzuarbeiten, um auf der Dynamik von Zayo aufzubauen, die Unterstützung für unsere Kunden zu stärken und die nächste Ära des Wachstums im Bereich der digitalen Infrastruktur einzuläuten."

Unter Smiths Führung festigte Zayo seine Position als bevorzugter Netzwerkpartner für Kunden mit komplexen, hochkapazitiven Konnektivitätsanforderungen. Er trieb eine tiefere Integration, Automatisierung, den internen Einsatz von KI, die Exzellenz der Netzwerkdienste sowie eine disziplinierte Kapitalallokation voran und beschleunigte gleichzeitig den Netzausbau von Zayo. Während seiner Amtszeit hat das Unternehmen seinen geplanten Glasfaserausbau mehr als verdreifacht; die Projekte erstrecken sich nun über mehr als 15.000 Route-Meilen. Zudem schloss er die Übernahme des Glasfaser-Geschäftsbereichs von Crown Castle ab, wodurch rund 90.000 Route-Meilen und 40.000 an das Netz angeschlossene Unternehmensstandorte hinzukamen. In seiner Rolle im Vorstand wird Smith auf seine jahrzehntelange Branchenerfahrung zurückgreifen, um das Unternehmen weiterhin zu beraten.

"Die Leitung von Zayo war für mich ein Privileg, und ich bin sehr stolz auf das, was unser Team aufgebaut hat, während wir das Unternehmen auf die nächste Generation der digitalen Infrastruktur vorbereiten", sagte Smith. "Ich habe meine Teams stets dazu ermutigt, so zu agieren, dass man sich an sie erinnert, und genau das hat dieses Team getan, indem es ein stärkeres, fokussierteres Zayo aufgebaut hat. Sampath ist ein bewährter Manager mit der nötigen Branchenexpertise, Kundenorientierung und Erfahrung in der Führung großer Unternehmen, um auf diesem Erfolg aufzubauen. Ich bin überzeugt, dass er die richtige Führungspersönlichkeit für das nächste Kapitel von Zayo ist, und ich freue mich darauf, ihn und das gesamte Unternehmen als Mitglied des Vorstands zu unterstützen."

Smith wird seine Position bis zum 31. August 2026 behalten. Sampath wird das Amt des CEO am 1. September 2026 übernehmen. Während der Übergangsphase werden Smith und Sampath eng mit dem Vorstand und dem Führungsteam von Zayo zusammenarbeiten, um Kontinuität für Kunden und Stakeholder zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.zayo.com/

Über Zayo

Die digitale Zukunft der Welt hängt von leistungsfähigen Netzwerken ab. Zayo baut diese Netzwerke auf und betreibt sie. Als größter unabhängiger Anbieter digitaler Infrastruktur erstreckt sich das Zayo-Netzwerk über 32 Millionen Glasfasermilen und 224.000 Routenmeilen in ganz Nordamerika und verbindet weltweit mehr als 400 Märkte. Mit einer dichten Glasfaserverbindung über große Entfernungen und im Stadtgebiet, maßgeschneiderten Konnektivitätslösungen und Managed Services bildet das Netzwerk von Zayo die Grundlage für die Cloud-, KI- und Unternehmensplattformen, die die digitale Wirtschaft antreiben. Netzbetreiber, Cloud-Anbieter, Rechenzentren, Unternehmen, Schulen und Behörden vertrauen auf die zukunftsfähige Infrastruktur und das Fachwissen von Zayo, um Netzwerke zu entwerfen, zu skalieren und zu betreiben, die die Zukunft verbinden. Erfahren Sie mehr unter www.zayo.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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