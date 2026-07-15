Der Krieg am Persischen Golf eskaliert wieder. Offensichtlich gibt es derzeit keine Chance auf einen friedlichen Ausweg zwischen den kämpfenden Parteien. In Russland wiederum brennen derweil Raffinerien, was die Dieselversorgung auch in Deutschland in Frage stellt. Die Preise für Öl, Gas und Co. ziehen wieder an. Die Märkte haben zügig reagiert und schieben Aktien aus dem Energiesektor an. Klar ist: Es entsteht gerade eine brenzlige Situation, zumal die Öllager selbst in den USA und trotz einer dort rekordhohen Ölproduktion leer laufen. Die hohen Preise laden aber auch ein, den Blick nicht nur auf den Ölmarkt zu werfen. Das Comeback der Atomenergie und der weitere Aufstieg von Solar bieten Chancen. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Occidental Petroleum, American Atomics und First Solar.Den vollständigen Artikel lesen ...
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