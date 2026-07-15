Produktionsprofil gestärkt...: Mayfair Gold meldet erstklassige Ergebnisse der Gehaltskontrolle bei Fenn-Gib!

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Die finalen Gehaltskontroll-Daten stärken Mayfair Golds 'Fenn Gib'-Story: Hochgradiges Material könnte im geplanten Minenablauf früher verarbeitet werden und das frühe Produktionsprofil stärken.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mayfair Gold Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 15. Juli 2026, 5:36 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis steht mit Blick auf anhaltende geopolitische Spannungen und die weiterhin unsicheren Zinserwartungen zwar immer wieder unter Druck, aber Im Hintergrund bleiben die strukturellen Nachfrageimpulse aus China, Indien und den ETF-Märkten sichtbar.

Bereits 2025 hatte China ausgewählten großen Versicherungsgesellschaften erlaubt, im Rahmen eines Pilotprogramms bis zu 1% ihrer Vermögenswerte in Gold zu investieren, um alternative stabilisierende und diversifizierende Anlagekanäle zu schaffen. Marktbeobachter bezifferten das daraus ableitbare potenzielle Anlagevolumen auf rund 27,4 Mrd. USD1.

Indiens Wertpapieraufsichtsbehörde (SEBI) wiederum hat im Rahmen einer Überarbeitung der Fonds-Kategorisierung und Bewertungsregeln zusätzlichen Spielraum beziehungsweise präzisere Bewertungsgrundlagen für Gold- und Silberengagements in Investmentfonds geschaffen. Das kann die institutionelle Einbindung von Edelmetallen im indischen Fondsmarkt weiter stärken2.

Mit physischem Gold besicherte ETFs schließlich haben sich trotz erheblicher Abflüsse im Juni dieses Jahres weltweit im positiven Terrain behauptet. Das wurde vor allem dank der Performance asiatischer Goldfonds erreicht.

Quelle: World Gold Council; Eigene Darstellung

Diese Entwicklungen deuten insgesamt auf eine Verschiebung von reiner Diversifizierung der Reserven hin zu einer strategischen Absicherung gegen die Entwertung von Papiergeld und einer bewussten Verringerung der Abhängigkeit vom US-Dollar. Und das wiederum ist eine bedeutende Stütze für ein langfristig höheres Goldpreisniveau.

Hohes Niveau ist schließlich auch das passende Stichwort für Mayfair Gold (WKN: A41X3D). Denn das Unternehmen meldete endgültige Ergebnisse seines Bohrprogramms zur Gehaltskontrolle auf seinem "Fenn Gib'-Goldprojekt im Timmins-Distrikt in Ontario/Kanada.

Deutlich mehr hochgradiges Material!

Bereits im Februar dieses Jahres hatte Mayfair Gold (WKN: A41X3D) die ersten Ergebnisse seines engmaschigen Gehaltskontrollprogramms für "Fenn Gib' veröffentlicht, mit ersten Hinweisen auf ein größeres Gehalts- und Produktionspotenzial im Bereich der geplanten Startgrube. Die jetzt vorgelegten endgültigen Ergebnisse und Analysen der insgesamt 56 Diamantbohrlöcher, die in einem engen Rasterabstand von 10 m x 10 m auf einer Fläche von 60 m x 70 m bis in eine nominelle Tiefe von 75 m niedergebracht wurden, untermauern diesen Trend im getesteten Bereich sehr deutlich.

Testgelände für Gehaltskontrollbohrungen:

Quelle: Mayfair Gold

Im Detail wurden etwa 1,0 Million Tonnen an Material untersucht, das in der vorläufigen Machbarkeitsstudie von Januar 2026 als wahrscheinliche Mineralreserve angesetzt wurde. Das entspricht rund 25% des geplanten "Phase-1'-Minenbereichs beziehungsweise der dort angesetzten wahrscheinlichen Reserven.

Quelle: Mayfair Gold

Die Ergebnisse des Programms liefern im getesteten Gebiet rund um die geplante Startgrube eine deutliche Bestätigung von Mayfairs Reserven- und Blockmodell sowie der dort angenommenen Gehaltsverteilung.

Quelle: Mayfair Gold

Denn für das Material mit einem Cutoff-Gehalt von mehr als 0,80 g/t Au ergab das Gehaltskontrollmodell ähnliche Gehalte wie das "PFS'-/Blockmodell und zudem 2% mehr Tonnen.

Für den hochgradigeren Teil oberhalb eines "Cutoff'-Gehalts von 3,0 g/t Au identifizierten die Gehaltskontrollbohrungen 28% mehr Tonnen bei einem um 7% höheren Gehalt. Im getesteten Bereich entspricht das 37% mehr Gold als zuvor im Modell angesetzt. Diese Ergebnisse beziehen sich allerdings ausschließlich auf die getestete Fläche innerhalb der "Phase 1'-Startergrube. Sie dürfen nicht automatisch auf die gesamte Mineralreserve oder die gesamte Mineralressource von "Fenn Gib' übertragen werden.

Neben den an sich schon überzeugenden Zahlen machen die vorgelegten Daten zudem einen direkten Vergleich zwischen den Bohrabschnitten des Gehaltskontrollprogramms und den Abschnitten möglich, die im aktuellen "PFS'-/Reserven-Blockmodell prognostiziert wurden.

Frühere Verarbeitung des hochgradigen Materials!

Für Mayfair (WKN: A41X3D) eröffnen diese Ergebnisse zusätzliche Möglichkeiten, die Wirtschaftlichkeit von "Fenn Gib' im Minenplan weiter zu optimieren und das Projektrisiko zu reduzieren. So geben die Analysen Hinweise auf die Möglichkeit, einen Teil der Goldproduktion im Produktionsprofil vorzuziehen, indem höhergradiges Material früher in der geplanten Abbau- und Verarbeitungssequenz berücksichtigt und niedrigergradige Tonnen nach hinten gestellt werden könnten.

Ein solches stärkeres frühes Produktionsprofil würde das Vertrauen in die anfänglichen Cashflows erhöhen, die bei erfolgreicher Genehmigung, Finanzierung, Bauentscheidung und Umsetzung ab dem angestrebten Produktionsstart 2030 erwirtschaftet und für weiteres Wachstum eingesetzt werden könnten.

Quelle: Mayfair Gold

Zudem könnte eine frühere Verarbeitung höhergradiger Tonnen die Wirtschaftlichkeit von "Fenn Gib' verbessern und damit eine belastbarere Basis für künftige Finanzierungsgespräche schaffen.

Die vorläufige Machbarkeitsstudie von Anfang 2026 weist bereits robuste Projektkennzahlen aus und zeigt, warum Mayfair die höhergradige Starterzone als strategischen Vorteil betrachtet.

Quelle: Mayfair Gold

Spannend dabei ist, dass sich dieses Potenzial bereits im Basisszenario der "PFS' mit 3.100,- USD/Unze Gold und zunächst rund 1,0 Million Unzen wahrscheinlichen Reserven zeigt. In einem höheren Goldpreisszenario von 3.600,- USD/Unze würden sich die Projektkennzahlen weiter verbessern.

Quelle: Mayfair Gold

Dazu kommt zusätzliches Ressourcenpotenzial aus den 3,3 Millionen Unzen an "angezeigten'-Ressourcen, die in der vorläufigen Machbarkeitsstudie nicht in den Minenplan einbezogen wurden. Das ist Teil von Mayfair Golds (WKN: A41X3D) schrittweiser Strategie, das Potenzial des Assets kontrolliert und kapitaleffizient zu entwickeln.

Wie die Gehaltskontrollbohrungen im getesteten Bereich unterstreichen, liegt der Fokus zunächst auf höhergradigem, oberflächennahem Material, das im geplanten Minenablauf früh verarbeitet werden könnte.

Quelle: Mayfair Gold

Schritt für Schritt geht Mayfair Gold auch bei den Genehmigungen vor. Das Unternehmen strebt zunächst einen provinziellen Genehmigungsweg an, der nach Unternehmensangaben innerhalb von zwei bis drei Jahren erreichbar sein könnte. Daraus sollte eine geringere Kapitalanforderungen und ein schneller generierter freier Cashflow resultieren, der Reinvestitionsmöglichkeiten und Wachstumsinitiativen schaffen sowie die Chancen auf eine Neubewertung erhöhen könnte.

Ausbau des Projektteams stärkt operative Exzellenz!

Mit der Ernennung von Ayaz Kassam zum Director of Projects (Projektleiter) holt sich Mayfair Gold (WKN: A41X3D) zusätzliche Verstärkung für sein Projektteam. Der erfahrene Ingenieur bringt fast 20 Jahre Projektmanagement-Erfahrung mit. Zuvor war er Senior-Projektmanager bei Canada Nickel und verantwortete bereits technisch komplexe Projekte von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme. Diese Erfahrung ist für Mayfairs bevorstehende Entwicklungsphase und die angestrebte Transformation vom Entwickler zum Goldproduzenten relevant.

Die nächsten Etappen hierbei sind das Einholen aller erforderlichen Genehmigungen, eine belastbare Finanzierung, die Baubeschlussfassung und letztlich die endgültige Investitionsentscheidung, die nach Unternehmensziel bereits 2028 möglich sein könnte. Gelingt diese Umsetzung, bliebe das Ziel einer ersten Produktion im Jahr 2030 erreichbar.

Quelle: Mayfair Gold

Von Mayfair Gold bezahlte Anzeige! Das nachfolgend eingebundene Video wurde von Commodity-TV produziert und wird im Rahmen dieses bezahlten Beitrags im Auftrag von Mayfair Gold Mining veröffentlicht.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/mayfair-gold-new-ceo-on-the-next-development-milestones/

Fazit:

Mayfair Golds (WKN: A41X3D) Ansatz verbindet operative Präzisierung mit Kapitaleffizienz. Die endgültigen Ergebnisse der Gehaltskontrollbohrungen - also im getesteten Bereich mehr Gold bei höherem Gehalt und die Möglichkeit eines stärkeren frühen Produktionsprofils - liefern eine weitere Bestätigung für die strategische Logik der Starterzone.

Dazu gesellt sich enormes Explorations- und Erweiterungspotenzial auch außerhalb von "Fenn Gib'. So will das Unternehmen mit der kürzlich vorgestellten bezirksweiten Explorationsstrategie das Potenzial des gesamten, jüngst konsolidierten Landpakets entlang der und angrenzend an die "Porcupine-Destor'-Verwerfungszone im Detail identifizieren.

Wohlgemerkt ist die "Porcupine-Destor'-Verwerfungszone ("PDFZ') einer der ergiebigsten goldhaltigen Strukturkorridore im "Abitibi-Grünsteingürtel', mit einer Produktion von bisher über 180 Millionen Unzen Gold.

Quelle: Mayfair Gold

Man darf also gespannt sein auf die weitere Entwicklung von "Fenn Gib', vor allem mit Blick auf jene Treiber, die ein langfristig höheres Goldpreisniveau stützen könnten und damit die Wirtschaftlichkeit des kosteneffizienten Starterprojekts weiter verbessern würden.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: fallende Rohstoffpreise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Finanzierungs-, Standort- und ESG-Risiken; keine Garantie, dass die Ergebnisse des Gehaltskontrollprogramms auf die gesamte Mineralreserve oder Mineralressource übertragbar sind. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind für Gold, mögliche Optimierung des frühen Produktionsprofils, Explorationsfortschritte.

Quellen:

1 https://www.gold.org/news-and-events/press-releases/chinas-insurance-funds-inject-new-vitality-global-and-domestic-gold

2 https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/india-markets-regulator-overhauls-mutual-fund-scheme-categorisation-2026-02-26/

3 https://www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2026/07

4 https://www.prnewswire.com/news-releases/mayfair-gold-reports-final-positive-results-and-analysis-from-grade-control-drilling-program-302803558.html

5 https://www.prnewswire.com/news-releases/mayfair-gold-continues-to-build-project-team-with-addition-of-director-of-projects-302783547.html

World Gold Council, Mayfair Gold Corp. Pressemitteilungen und Unternehmenspräsentation, Intro-Bild: Symbol-Bild KI generiert.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Technische Angaben zu Fenn-Gib beruhen auf Unternehmensmeldungen, der NI-43-101-PFS und von Mayfair veröffentlichten technischen Informationen. Die Ergebnisse des Gehaltskontrollprogramms beziehen sich ausschließlich auf die getestete Fläche innerhalb der Phase-1-Startergrube und dürfen nicht ohne Weiteres auf die gesamte Mineralreserve oder Mineralressource übertragen werden. Mayfair weist darauf hin, dass die technische Offenlegung durch eine Qualified Person geprüft wurde. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 11. Juli 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Werbe-/Marketingmitteilung und keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Zwischen Leser und JS Research GmbH, Autor oder Herausgeber kommt kein Beratungsvertrag zustande. Jede Anlageentscheidung sollte nur nach eigener Prüfung und Beratung durch eine qualifizierte Fachperson erfolgen.

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Technischer Hinweis / BCSC-/NI-43-101-Nähe: Technische Angaben zu Fenn-Gib beruhen auf Unternehmensmeldungen, der NI-43-101-PFS und von Mayfair veröffentlichten technischen Informationen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht nachgewiesen. Die Ergebnisse des Gehaltskontrollprogramms beziehen sich ausschließlich auf die getestete Fläche innerhalb der Phase-1-Startergrube und dürfen nicht ohne Weiteres auf die gesamte Mineralreserve oder Mineralressource übertragen werden. Mayfair weist darauf hin, dass die technische Offenlegung durch eine Qualified Person geprüft wurde.

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