Sandoz Group AG / Key word(s): Personnel
Ad-hoc announcement pursuant to art. 53 SIX Swiss Exchange Listing Rules
Basel, 15 July 2026 - Sandoz (SIX:SDZ/OTCQX:SDZNY), the global leader in affordable medicines, today announces several key leadership changes.
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Sandoz Group AG
|Centralbahnstrasse 4
|4051 Basel
|Switzerland
|Internet:
|www.sandoz.com
|ISIN:
|CH1243598427
|Valor:
|124359842
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2365742
|End of Announcement
|EQS News Service
2365742 15-Jul-2026 CET/CEST